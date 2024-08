Martedì 27 agosto si terrà la seconda edizione del San Marino Academy Party. Tutti i gruppi squadra e gli staff che andranno a comporre il “roster” biancoazzurro per la stagione 2024-25 saranno presentati al pubblico nel corso di una kermesse che si concluderà in cibo e in musica. In una parola, in festa. L’appuntamento è per le 19:45 alla Tribuna Sud del San Marino Stadium.