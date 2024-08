SAN MARINO ACADEMY Fra una settimana il secondo San Marino Academy party

Fra una settimana il secondo San Marino Academy party.

Martedì 27 agosto si terrà la seconda edizione del San Marino Academy Party. Tutti i gruppi squadra e gli staff che andranno a comporre il “roster” biancoazzurro per la stagione 2024-25 saranno presentati al pubblico nel corso di una kermesse che si concluderà in cibo e in musica. In una parola, in festa. L’appuntamento è per le 19:45 alla Tribuna Sud del San Marino Stadium.

