Francesco Perrotta al Cosmos

Il Cosmos annuncia di aver ingaggiato Francesco Perrotta, centrocampista italiano proveniente dal Monte Grimano Terme. Classe 1981, cresciuto nelle giovanili del Cosenza sino ad approdare in prima squadra e a debuttare in serie B, ha giocato per anni in piazze importanti come San Marino (serie C1 e C2), Tricase (serie C), Poggibonsi (serie C2), Gela (serie C2) e Maceratese (serie D). Successivamente ha calcato i campi calcistici sammarinesi con le maglie di Juvenes/Dogana, Murata, Tre Penne e Libertas nonché vinto un Pallone di Cristallo, un Campionato Sammarinese, tre Coppe Titano e due Supercoppe Sammarinesi durante le sue esperienze alla Folgore e a La Fiorita. Ora è un nuovo giocatore del Cosmos, dove ha già collezionato una presenza in una fase transitoria che l’ha visto trasferirsi dal San Marino al Poggibonsi. “Sono contento di essere approdato in una società come la Cosmos, composta da dirigenti, staff all'altezza del ruolo e, soprattutto, brave persone!”, dichiara Perrotta.