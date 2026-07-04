Franco Varrella: "Il progetto FSGC/Tropical Coriano è molto interessante"
Tra gli ospiti del premio "Bellaria Igea Marina" anche l'ex ct di San Marino Franco Varrella, con il quale abbiamo parlato dell'assenza dell'Italia ai mondiali e del progetto della FSGC a Coriano.
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