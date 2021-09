Franco Varrella: "L'Albania è allo stesso livello della Polonia"

Questa sera tocca alla nazionale maggiore che per la prima volta nella sua storia gioca in Albania. Alle 20,45 ad Elbasan ed in diretta su Rtv Sport si rinnova la sfida tra Edy Reja e Franco Varrella, all'andata si impose il friulano per 2-0. Tra i sammarinesi assenti gli infortunati Berardi, Rossi e Cevoli, prima convocazione per Filippo Quaranta e Jacopo Raschi. L'Albania è attualmente terza nel gruppo dietro a Inghilterra e Polonia.

