NAZIONALE Francobollo Nazionale. Fabbri: "Iniziativa gratificante", Tura: "In Lichtenstein momento storico" Il segretario di Stato per lo Sport e il presidente della Fsgc rievocano così la vittoria della Lega D di Nations League avvenuta nel 2024

L'impresa della Nazionale sammarinese nella Lega D di Nations League, anche dopo un anno, è ancora impressa nella memoria collettiva del Titano. Lo sa bene tutto il mondo sportivo, che ora la celebra con un francobollo commemorativo, e lo ribadisce anche il segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, che all'udienza per presentare l'iniziativa la ricorda così: "È stato un momento storico che rimarrà come ricordo indelebile per tutti noi. Va ringraziata anche Poste San Marino, perché quella del francobollo con la maglia della Nazionale è un'iniziativa davvero apprezzata. Uno spaccato che farà in modo che un'impresa come quella del calcio sammarinese rimanga impressa e sia tramandata anche alle generazioni future. Quindi è un bellissimo momento, veramente gratificante per l'intero sport sanmarinese e per l'intero Paese".

A svelare il francobollo, insieme al direttore di Poste San Marino, Gian Luca Amici, c'era il presidente della Fsgc, Marco Tura. Alla domanda se si possa definire la promozione in Lega C di Nations League come il più alto punto toccato, fin qui, dal calcio sammarinese, Tura risponde: "Io direi di sì, perché è il risultato sportivo che si sia più diffuso nel mondo. La sua celebrazione avviene con la presentazione di un francobollo che per noi è il ricordo esatto di quella serata che ci ha portati a gioire in maniera non normale perché non era abituale. Sì, è un momento storico, lo definirei un momento storico".

Che sensazione dà vedere la maglia della nazionale sammarinese immortalata in questo francobollo?

"Non me l'aspettavo, è una delle tante emozioni che si sono vissute nel corso del tempo da quei famosi tre goal di quella sera in Liechtenstein, a tutti i riconoscimenti che ci sono venuti da tutte le parti del mondo. Però il francobollo è una produzione di un'eccellenza del nostro Paese, che è Poste San Marino, e quindi siamo onorati di questa attenzione".

