ECCELLENZA Freddo e Cava, gelo sul Victor Il Cava Ronco a sorpresa batte il Victor San Marino 3-1

Cassani per tenere alta la concentrazione opera pochi cambi. Marra per il partente Dioh, oggi in panchina con la Paganese, e Mengucci per Stellacci. Il resto tutto come giovedì. È sempre Lazzari ad alzare il ritmo, servizio per Marra che va alla conclusione murata in angolo dalla difesa del Cava Ronco. Dal corner testa di Morelli blocca Alpi. Ambrosini per Marra colpo di testa vincente, tutto vanificato dalla bandierina alzata. Il Guibre del Cava Ronco classe 2004, lanciato nello spazio calcia lontano dalla porta difesa da Pazzini. Passivo il Victor, meglio i forlivesi che vanno vicinissimi al gol con Guibre, bravo Pazzini con i piedi e Stucchi, sulla ribattuta del portiere, non trova la porta. Piazzato di Ambrosini, Alpi ci arriva in qualche modo. Ripresa, rovescia Ambrosini fuori non di molto, sembra il preludio ad un assalto, ed invece passa il Cava Ronco. Sulla prima conclusione Pazzini respinge, sulla seconda di Parlanti non può nulla. Vantaggio Cava Ronco, non casuale. Fornaciari di poco alto sopra la traversa. Marra per Ambrosini il capitano ci arriva ma mette fuori. Difesa del Victor in grande difficoltà, Parlanti diagonale, respinge Pazzini poi in qualche modo i biancoazzurri si salvano. Cassani toglie uno spento De Queiroz dentro Tosi. Minuto 21. Punizione Ambrosini respinge corto Alpi, Gramellini è il più lesto di tutti e mette dentro di giustezza. Sembrava l’episodio giusto per svegliare la squadra di Cassani dal torpore, ed invece torna in vantaggio il Cava con Stucchi. Difesa biancoazzurra irriconoscibile. Tosi per Marra anticipato in angolo. Dal corner la sfera arriva ad Ambrosini, il capitano cade in area, tutto regolare. Gelo sul Victor quando anche Pazzini si mette in linea con i compagni e respinge corto per il tocco vincente di Pascucci. Presi 5 gol in 2 partite, in precedenza 5 in 17 incontri. Pericolosissima inversione di tendenza anche se si tratta di un incidente di percorso non servono tragedie. A Forlì, Cava Ronco batte Victor San Marino 3-1.

