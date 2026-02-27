FSGC, Assemblea Federale: approvato il bilancio, inserito un nuovo articolo nello Statuto

Alla presenza di Valentina Mercolli (UEFA) e Marco Ferri (FIFA) è stata convocata l'Assemblea Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio al San Marino Stadium. I membri dell’Assemblea sono stati chiamati a votare per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e del bilancio preventivo 2026. Entrambe le votazioni hanno dato esito positivo all’unanimità, approvando dunque i due documenti.

A seguito delle comunicazioni del Presidente Marco Tura si è poi proceduto con la seduta straordinaria, convocata per votazione di modifiche statutarie. L'Assemblea ha accolto l’inserimento dell’articolo 12 bis allo Statuto Federale: la normativa accoglie i precetti della legge n. 155 del 23 settembre 2025 in materia di contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo.

