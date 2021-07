GIOVANILI Fsgc: Bonesso e Leoni i nuovi CT di Under 19 e Under 17

Alessandro Loris Bonesso e Gianluca Leoni, del settore giovanile della San Marino Academy, saranno i nuovi CT delle Nazionali Under 19 e Under 17. Bonesso prenderà in carico la maggiore delle due Selezioni andando a rilevare nella fattispecie Fabrizio Costantini, che è stato fino a questo momento Commissario Tecnico dell’Under 19 ad interim e che tornerà ad occuparsi a tempo pieno dell’Under 21. Leoni sarà invece alla guida della Nazionale Under 17, il cui prossimo impegno saranno le qualificazioni europee in Romania, ad ottobre, contro la Selezione di casa e quelle di Germania e Russia. La Nazionale Under 19, reduce dalle due amichevoli di Malta, sarà invece in azione, sempre per le qualificazioni all’Europeo di categoria, a novembre in Turchia contro Lettonia, Romania e Turchia stessa.

