FSGC: da Pietracuta a Coriano. Il San Marino Calcio non rientra nei progetti

La FSGC lascia Pietracuta e sbarca a Coriano per il progetto tecnico 2026-2027 sulla falsa riga di quello che si è visto lo scorso anno ma con diverse migliorie. Dopo mesi di incertezza sul rinnovo dell'intesa con il Pietracuta, a maggio erano emerse le prime indiscrezioni sui contatti tra FSGC e la società corianese. L'accordo è poi entrato nella fase conclusiva ad inizio giugno quando il Presidente del Tropical Coriano Tiziano Marzi ha confermato che mancavano soltanto gli ultimi dettagli per la collaborazione con la FSGC, da lì a poche settimane l'ufficialità.

"Ringrazio sentitamente tutta la dirigenza del Pietracuta - dichiara il Presidente FSGC Marco Tura a margine della presentazione della ConSums Arena - perché ci ha dato la possibilità di iniziare un progetto che era un'incognita per tutti all'epoca. Abbiamo fatto tesoro di una serie di situazioni che potevano essere migliorate. Oggi a Coriano mi sembra che si stia lavorando per migliorare anche quelle condizioni un pochino più difficoltose. Per noi l'obiettivo è sempre quello di portare il maggior numero di giocatori dalla nostra nazionale alla corte di mister Cevoli, per essere pronti per sostenere gli impegni internazionali che, non dimentichiamocelo, sono sempre molto più gravosi che non una partita dei nostri campionati, anche dei dintorni. I nostri ragazzi sono, come li ho sempre definiti io, degli autentici eroi e vanno messi tutti nella condizione di essere pronti e preparati per questi eventi straordinari".

Progetto che mette al centro la valorizzazione dei calciatori sammarinesi, dando loro la possibilità di allenarsi insieme nel campionato italiano in una categoria discreta come l'Eccellenza, proseguendo il percorso già avviato lo scorso anno a Pietracuta. C'è una notevole differenza: non più il CT della Maggiore alla guida tecnica, ma bensì il l'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Under 19 Roberto Di Maio. Potrebbe non far parte dei ragazzi allenati da Di Maio un perno importante della Nazionale come Nicolas Giacopetti.

Si stanno moltiplicando le voci che lo vedrebbero attenzionato dalla società di Serie D veneta Calvi Noale. L'attaccante sammarinese classe 2006 reduce dall'esperienza al Pietracuta e da un percorso in continua crescita in Nazionale è considerato uno dei profili più interessanti del movimento biancoazzurro. Se le indiscrezioni saranno confermate per Giacopetti si tratterrebbe di un passaggio importante, dall'Eccellenza alla Serie D da sempre banco di prova significativo per i giovani talenti sammarinesi.



Alla domanda su quando inizierà il prossimo campionato sammarinese, Tura risponde: "Bisogna chiedere al segretario generale perché lui che valuta tutte le situazioni possibili immaginabili. Io credo che abbia avuto diversi problemi e abbia avuto tanto da fare per cercare di far combinare le varie situazioni, però come sempre sono sicuro che troverà la soluzione migliore".

Altro tema calcio è il futuro del San Marino Calcio. Tura smentisce le voci di una recente telefonata con la società guidata da Emiliano Montanari. "A me non risulta - dichiara - Poi la realtà di San Marino Calcio è una realtà di fatto italiana per quello che riguarda l'immatricolazione e quindi per noi intervenire in qualche modo diventa anche difficile in funzione delle relazioni con la FSGC. Poi gli altri aspetti che non hanno a che fare con lo sport sono questioni che io non mi sento di commentare".

Il San Marino Calcio quindi non rientra in alcun modo nei progetti federali sammarinesi.







