Fsgc: deferito il Tre Fiori e quattro tesserati

La Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare 4 tesserati del Tre Fiori. Si tratta dei dirigenti Aster Casali e Giacomo Benedettini, e dei fratelli Matias e Nicolas Castro all'epoca dei fatti calciatori della società. L'accusa nei confronti dei dirigenti è di non aver pagato le spettanze pattuite, e per i calciatori di non aver provveduto alla restituzione del materiale tecnico. Per responsabilità diretta e oggettiva è stata deferita anche la Società Sportiva Tre Fiori per la condotta ascritta ai propri dirigenti.