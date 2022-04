Fsgc: designazioni internazionali per Ascari e D’Adamo

Settimana di impegni internazionali anche per Cristiano Ascari e Daniele D’Adamo. Al primo, Delegato UEFA dallo scorso ottobre, è stata affidata la sfida tra Serbia ed Israele di giovedì prossimo e valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2023. La sfida si giocherà a partire dalle ore 18:00, alla Stara Pazova, il centro federale della Federcalcio serba. Sempre qualificazioni ai Mondiali, ma in questo caso di futsal, per Daniele D’Adamo. Il fischietto internazionale è stato designato nel minitorneo che si svilupperà a Trondheim, in Norvegia. Insieme ai padroni di casa, anche Danimarca, Cipro e Malta.



