CALCIO SAMMARINESE FSGC e BKN301 ancora insieme per la stagione 2023-24

Federcalcio di San Marino e BKN301 danno seguito al sodalizio inaugurato in occasione della passata stagione sportiva, proseguendo nella collaborazione che abbraccerà a tutto tondo il calcio sammarinese. A partire dalle competizioni nazionali, che – come già avvenuto nell’annata 2022-23 – saranno ancora associate alla title sponsorship di BKN301. Con questo, anche una serie di iniziative che hanno accresciuto l’interesse e la curiosità – sempre notevoli – attorno all’attività dei club della Repubblica di San Marino. In effetti, iniziative quali l’elezione del miglior giocatore del mese (“MVP del mese BKN301”) hanno contribuito a generare un ambiente di interazione tra il calcio sammarinese ed i suoi tifosi, attivamente coinvolti di settimana in settimana attraverso iniziative e contenuti dedicati.

