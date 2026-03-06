CALCIO SAMMARINESE FSGC e San Marino United Artist insieme nella Giornata internazionale della donna

FSGC e San Marino United Artist insieme nella Giornata internazionale della donna.

Nel fine settimana del 7-8 marzo 2026 ed in occasione della 24° giornata di Campionato Sammarinese 2025-26, Federcalcio di San Marino e San Marino United Artists proseguiranno nell’avviata campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Una tematica sempre più attuale, che vuole acquisire un’eco e un’incisività ancor maggiore nel weekend in cui si celebrerà anche la Giornata internazionale della donna. Lo scorso 25 novembre, sotto la direzione artistica e la produzione del gruppo musicale sammarinese dei MIODIO, è stato pubblicato il brano “Quasi invisibile” – proposto anche nel corso della più recente edizione di Christmas Gala della FSGC. La canzone, interpretata a più voci femminili del panorama canoro sammarinese, mira a porre l’accento su una tematica – quella della violenza di genere – purtroppo sempre più ricorrente nei fatti di cronaca. Un’opera musicale, insomma, in grado di toccare le corde di chiunque la ascolti anche solo per la prima volta, tanto per la portata universale del tema quanto per l’indiscutibile qualità tecnica e canora delle interpreti – apprezzate tanto in territorio quanto fuori confine. Il comune intento di sensibilizzare il pubblico – non quello solo sportivo o calcistico – su questo fondamentale argomento, ha portato FSGC e San Marino United Artists a varare una campagna di sensibilizzazione che intercetterà anche club, tifosi e competizioni organizzate dalla Federcalcio di San Marino. In vista del 24° turno di Campionato Sammarinese, sono state prodotte sei bambole – con i capelli azzurri e veste bianca, in omaggio ai colori della Repubblica, e scarpe rosse, simbolo universalmente conosciuto ed associato alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Quella che mira ad essere una riconoscibile icona della campagna sarà portata in campo prima di ogni incontro, mostrando l’impegno del calcio sammarinese e affermando – fisicamente e, in subordine, digitalmente – di voler recitare un ruolo attivo in merito all’argomento. Le società affiliate, inoltre, riceveranno dalla FSGC una serie di portachiavi – recanti una miniatura della bambola – su cui verrà inciso un QR code direttamente collegato al brano “Quasi invisibile”, pubblicato su YouTube poco più di tre mesi fa. Con il supporto e la collaborazione di tutti, allo stesso modo compartecipi di questa campagna di sensibilizzazione, il calcio sammarinese auspica di contribuire alla costruzione di una società migliore, nella quale non vengano mai più riscontrati episodi di violenza di genere.

