FSGC, l'assemblea accoglie le quote rosa, restano i limiti di mandati

C'era particolare attesa per l'assemblea della FSGC chiamata a votare le proposte di modifica di alcuni articoli dello statuto. I rappresentanti del calcio sammarinese hanno respinto la richiesta di cancellazione del limite dei tre mandati per gli otto membri del consiglio federale. Nella proposta sarebbe rimasto il limite solo per il ruolo di presidente.
Accolta la proposta sulle quote rosa. Dal prossimo quadriennio olimpico sarà prevista la presenza femminile nel consiglio federale. Non passa nemmeno la proposta sulla modifica dell'articolo relativo alle incompatibilità, con la quale si richiedeva che fossero risolte prima della presentazione della candidatura.