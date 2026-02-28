FEDERCALCIO
FSGC: l’intesa col Pietracuta sarà onorata come da accordi fino al termine della stagione
La Federcalcio di San Marino desidera esprimere il pieno appoggio e massimo sostegno al Commissario Tecnico Roberto Cevoli ed al suo staff
La Federcalcio di San Marino onorerà l’accordo in essere con il Pietracuta fino al termine della stagione sportiva, nell’intatta convinzione - si legge in un comunicato - che il progetto che mira a coinvolgere un gruppo ampio di calciatori sammarinesi nel medesimo club non solo sia positivo, ma vada alimentato e confermato in futuro.
