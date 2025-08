FSGC, Luigi Zafferani: "Torna a disposizione Acquaviva. Nel 2026 le finale del futsal all'Arena"

Con il segretetario generale della FSGC abbiamo fatto il punto sugli impianti e sull'attività:

"I lavori stanno andando avanti in modo regolare e quindi noi pensiamo di avere a disposizione questi campi nei primi mesi del 2026, - ha ricordato il segretario generale Luigi Zafferani - quindi saranno sfalsati qualche mese la futsal area rispetto al campo, però insomma entro i mesi di aprile e maggio pensiamo di poter utilizzare quelle strutture se tutto va bene. Per il momento i lavori stanno andando avanti in modo regolare".

Ecco, in maniera ottimistica possiamo pensare che la final eight di futsal si possa organizzare tutta all'arena?

"Sì, questo qui è un obiettivo che noi abbiamo, fare le fasi finali del campionato futsal nella nuova struttura di Serravalle B".

Per quanto riguarda gli altri impianti torna a disposizione completamente Acquaviva?

"Acquaviva torna a disposizione, ci sarà sicuramente il campionato femminile di serie B e poi a settimane alternate verrà utilizzata per il campionato sammarinese".

Proseguono i lavori a Fiorentino?

"Anche quelli stanno procedendo, con lo spogliatoio di Fiorentino che viene completamente rinnovato e sarà disponibile entro il mese di ottobre. Quindi anche lì avremo un impianto all'avanguardia".

La nuova stagione è alle porte. Perché si inizia tra qualche settimana?

"Sì, la prima giornata di campionato è il 29 e il 30 di agosto. Disputiamo queste partite il venerdì e il sabato per dare la possibilità ai giocatori di essere a disposizione del Commissario Tecnico della Nazionale, perché dal 2 di settembre ci sarà la finestra FIFA con l'impegno della nostra Maggiore".

Si conferma il progetto San Marino Academy, poi c'è il nuovo progetto Pietracuta. Le società sammarinesi come hanno accolto?

"Hanno accolto bene questo progetto perché chiaramente fa crescere sempre di più i nostri giocatori e anche i club sono rimasti contenti e hanno accettato anche di buon grado di continuare a manterene un calciatore sammarinese obbligatorio nel nostro campionato. Così ulteriori giocatori sammarinesi saranno sempre in campo".

Continua comunque a essere veramente molto intensa l'attività, ormai si parla di 12 mesi su 12?

"Sì, ormai non c'è più sosta, basta guardare anche l'attività che sta facendo la Virtus in questi giorni che non ha mai fatto sosta, quindi effettivamente l'attività ormai si concentra 12 mesi all'anno".