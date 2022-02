FSGC: Marco Tura confermato presidente Entrano per la prima volta in Consiglio Federale due donne, si tratta di Valeria Canini e Jessica Guidi

FSGC: Marco Tura confermato presidente.

Ecco il nuovo consiglio federale:

Albani 52

Zafferani 51

Bronzetti 50

Grana 49

Angelini 40

Canini 34

Guidi 29

Bevitori 28

-----------------

Guerra 27

Mazza 23

Selva 20

Giaquinto 18

Zucchi 14

Nanni 7







È iniziata la votazione per il rinnovo dei Consiglio Federale, 8 posti in palio, con 14 candidati.





Con 44 voti, Marco Tura è confermato presidente della FSGC per il triennio 2022-2024.





Si procede con la seconda votazione, il quorum scende al 50%+1 quindi 34 voti. Si procede al ballottaggio tra i due più votati, quindi Tura e Mazza

44 Tura

21 Mazza

1 bianca





Risultati prima votazione (quorum 44):

43 Tura

12 Mazza

10 Guerra

1 bianca





Sono 66 gli aventi diritto al voto. Presiede le procedure il rappresentate del CONS Bruno Gennari. In prima votazione sono richiesti i 2/3 dei voti, pari a 44 voti.



Inizia la votazione per eleggere il presidente della FSGC

Approvato il bilancio all'unanimità. È stato votato all'unanimità l'incarico del sindaco unico.

I lavori stanno proseguendo con l'analisi del bilancio

Il Segretario Generale della FSGC, Luigi Zafferani, ha dato lettura della relazione generale. L'assemblea sarà chiamata poi a votare il bilancio consuntivo 2021 e quello previsionale 2022.

Ad aprire i lavori dell'assemblea Giovanni Spitalleri e Alessandro Gramaglia, rispettivamente in rappresentanza di UEFA e FIFA

67 i presenti, di questi 66 con diritto di voto. Non è presente il presidente Marco Tura, risultato positivo al Covid.



In seconda convocazione si è aperta l'assemblea della FSGC con l'appello.

Al San Marino Stadium stanno arrivando i primi rappresentanti delle società affiliate e delle associazioni. Alle 20:30 la prima convocazione, alle 21:00 la seconda convocazione.





William Guerra, Giampaolo Mazza, e il presidente uscente Marco Tura. Sono tre i candidati al vertice della Federazione Sammarinese Gioco Calcio. All'assemblea elettiva di questa sera partecipano con diritto di voto i nove membri del Consiglio Federale, il presidente più tre rappresentanti di ognuna delle 15 società affiliate, i presidenti più un rappresentate per le tre Associazioni, Allenatori, Arbitri e Calciatori. L'assemblea federale è composta da 75 rappresentanti, ma per poter esprimere il voto è richiesta la residenza o la cittadinanza sammarinese. Alla prima votazione sono richiesti i 2/3 dei voti validi dei componenti presenti aventi diritto di voto. Dalla seconda votazione in poi risulta eletto chi raggiunge il 50%+1 dei voti validi tra i due candidati più votati nella prima.







