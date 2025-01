ELEZIONI FSGC FSGC: Marco Tura confermato presidente. Tre le novità Giacomo Simoncini, Luca Nanni e Pierangelo Manzaroli entrano per la prima volta in Consiglio Federale.

Marco Tura è stato confermato al vertice della Federcalcio di San Marino per il prossimo quadriennio. È stato questo il volere dell'assemblea federale riunita nella sala stampa del San Marino Stadium. Per Tura sarà il terzo mandato consecutivo da presidente della FSGC, il quinto nel consiglio federale. La prima votazione ha dato subito indicazioni chiare sulla volontà dell'assemblea, con Tura avanti 46 a 26 rispetto a Matteo Mazza con quorum a 48 voti. Nella seconda tornata sarebbero bastate 37 preferenze, Marco Tura ha chiuso 48 a 24.

"La continuità può essere sia nelle persone che nella struttura - ha detto il presidente Marco Tura - La continuità nelle persone, direi che c'è stata e anche un po' di ricambio, che è sempre molto positivo per quello che riguarda le motivazioni, le idee. Per quello che riguarda la struttura direi che c'è la solita evoluzione che c'è sempre stata perché le idee non sono mai mancate e fioriranno anche in futuro con persone capaci di portarle avanti e di svilupparle.

Presidente, per lei sarà il terzo mandato consecutivo?

"Purtroppo o per fortuna sì. Sono stato rieletto e questo mi fa naturalmente molto piacere. Mi è stata rinnovata la fiducia, vuol dire che negli ultimi otto anni abbiamo lavorato bene. Continueremo così e poi alla fine di questo mandato naturalmente le regole e l'età mi permetteranno di uscire da questo incarico che però porto avanti con lo stesso entusiasmo e la stessa vigoria di sempre".



A seguire i lavori dell'assemblea anche il vicepresidente della UEFA e presidente FIGC Gabriele Gravina, insieme ai funzionari di FIFA e UEFA, Valentina Mercolli, Thierry Favre e Marco Ferri. Eletto il presidente federale è stato il momento del Consiglio con ben 16 candidati per otto posti disponibili. Le novità sono Giacomo Simoncini del Murata, Luca Nanni del Tre Penne e Pierangelo Manzaroli. L'ex ct porta per la prima volta l'Associazione Allenatori nel consiglio federale. Confermati Luigi Zafferani, Simone Grana, Luca Albani, Filippo Bronzetti e Gianluca Angelini.

