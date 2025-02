CALCIO FSGC, Marco Tura: "Dobbiamo pensare alla crescita dei giocatori" Eletto al vertice del calcio per il terzo mandato, il presidente traccia la rotta per il prossimo quadriennio.

Le elezioni della Federcalcio hanno confermato al vertice Marco Tura. Il presidente della FSGC traccia la rotta per il prossimo quadriennio:

"Parlare di crescita è scontato, però vorrei scindere il concetto di crescita in due filoni principali. Una è la crescita della Federazione intesa in senso lato, ma questa crescita si distingue in crescita dei club e crescita delle attività federali. La crescita dei club dipende dai dirigenti dei club, la crescita della Federazione dipende dai dirigenti della Federazione e dai collaboratori della Federazione. Dovremmo pensare alla crescita dei giocatori. Nella nostra Academy entrano ragazzi di 12 anni con una formazione di base ricreativa, mentre escono a 22 anni con una formazione semiprofessionale. Questa crescita è costante, dipende dalle persone e noi dobbiamo essere in grado di garantire a questi ragazzi sempre le opportunità per poter arrivare ai massimi livelli".

Tutti i suoi colleghi presidenti hanno fatto riferimento, dopo le rispettive elezioni, all'esigenza di avere strutture, infrastrutture e impianti. Anche il calcio ha sempre bisogno di impianti?

"Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo un numero di ragazzi che svolgono attività notevole e per un numero notevole servono tanti impianti. Oltretutto parliamo di uno sport di squadra, quindi gli spazi sono ancora più utili se sono più vasti. Noi abbiamo la fortuna di avere molte strutture e ben messe perché le organizzazioni internazionali ci danno la possibilità di avere questa abbondanza, che però non è sufficiente. Avremo bisogno di collaborare con le Istituzioni Sammarinesi per avere, se possibile, più spazi e per gestire al meglio le strutture che abbiamo in questo momento".

