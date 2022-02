FSGC: molte conferme e due grandi novità

L'Assemblea Federale si apre con l'assenza di Marco Tura. Il presidente in carica è risultato positivo al covid e non può partecipare ai lavori supervisionati dai rappresentati di FIFA e UEFA. L'elezione del presidente della FSGC arriva alla seconda votazione. Dopo che nella prima Marco Tura sfiora i 2/3 per un solo voto. Dai tre candidati viene eliminato William Guerra, il meno votato e si prosegue con un ballottaggio che vede prevalere Marco Tura con 44 voti contro i 21 di Giampaolo Mazza. Una scheda bianca. Conferma dunque per Marco Tura, al secondo mandato consecutivo, il quarto in consiglio federale. Grande attesa per la corsa agli otto posti del consiglio, con 14 candidati. Il CF si conferma per 6/8, con Luca Albani il più votato con ben 52 preferenze su 66 aventi diritto. Seguono a ruota il Segretario Generale Luigi Zafferani, Filippo Bronzetti, Simone Grana, tutti in appena quattro voti. Conferme anche per Gianluca Angelini e Stefano Bevitori. Le due grandi novità sono Valeria Canini e Jessica Guidi che alla prima candidatura ricevono il favore dell'assemblea diventando anche le prime donne nel consiglio federale del calcio. Restano fuori il vice presidente Alessandro Giaquinto e il responsabile del settore femminile Corrado Selva. Primo dei non eletti William Guerra.

