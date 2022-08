Fsgc: Podeschi e Ascari impegnati nelle sfide Uefa

Cristiano Ascari e Stefano Podeschi sono stati designati dalla UEFA nei rispettivi ruoli di Delegato ed Osservatore Arbitrale per due sfide in programma nel corso di questa settimana. È arrivato a Klagenfurt nel pomeriggio di martedì Ascari, per la gara di andata del Terzo Turno Preliminare di UEFA Europa Conference League tra gli austriaci del Wolfsberger ed i maltesi del Gżira (ore 19:30).

Sarà invece impegnato al Tallaght Stadium di Dublino Podeschi, che seguirà da vicino la direzione del polacco Bartosz Frankowski e dei suoi assistenti, i connazionali Boniek e Winkler, nonché di Krztsztif Jakubyk – quarto ufficiale. I padroni di casa del Shamrock Rovers ospiteranno giovedì i macedoni dello Shkupi, con calcio d’inizio alle ore 21:00. L’incontro è valevole per l’andata del Terzo Turno Preliminare di UEFA Europa League.

