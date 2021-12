FSGC premiata ai UEFA Grow Awards

Riconoscimento per la FSGC nell'ambito dei UEFA Grow Awards. Tra le Federazioni premiate c'è anche quella di San Marino nella categoria "creatività e innovazione". Per la FSGC il premio "Brand Development" relativo al progetto di rinnovo della brand identity che ha portato ai nuovi loghi per Federazione, Nazionale e competizioni sammarinesi. Un risultato raggiunto con la collaborazione di Vivoadv e che ha visto la consegna virtuale del premio al termine di una cerimonia on-line da parte dell'ex giocatore del Real Madrid Luis Figo.