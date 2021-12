FSGC premiata ai UEFA Grow Awards Riconoscimento per il progetto legato ai nuovi brand della Federcalcio del Titano

FSGC premiata ai UEFA Grow Awards.

Riconoscimento per la FSGC nell'ambito dei UEFA Grow Awards. Tra le Federazioni premiate c'è anche quella di San Marino nella categoria "creatività e innovazione". Per la FSGC il premio "Brand Development" relativo al progetto di rinnovo della brand identity che ha portato ai nuovi loghi per Federazione, Nazionale e competizioni sammarinesi. Un risultato raggiunto con la collaborazione di Vivoadv e che ha visto la consegna virtuale del premio al termine di una cerimonia on-line da parte dell'ex giocatore del Real Madrid Luis Figo.

