FSGC, premiati i campioni sammarinesi e presentati i nuovi loghi di Campionato e Coppa Titano

La compilazione dei calendari è stata anche l'occasione per premiare le squadre dichiarate campioni sammarinesi dopo la sospensione della passata stagione. Per il calcio la coppa va al Tre Fiori, rappresentato dal capitano Lunardini, da Aldo Simoncini e dal tecnico Cecchetti: per i gialloblu è l'8° titolo, il primo dal 2011 ad oggi. Nel futsal invece si celebra il 3° scudetto del Fiorentino. Il secondo di fila per i rossoblu, che hanno chiuso le ultime due stagioni a punteggio pieno. Presentati anche i nuovi loghi di campionato (combinazione lettere C e S, pallone e tre torri) e Coppa Titano (lettere C e T contenute in una coppa). Sul nuovo format a girone unico e sui nuovi loghi sentiamo il presidente della Federcalcio, Marco Tura.