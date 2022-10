FSGC, presentati staff della NAT e quadri del Futsal

Cancellata l'ultima edizione causa covid, 4 anni dopo torna in scena la Coppa delle Regioni e con essa anche la NAT San Marino, alla cui guida è confermato Luigi Bizzotto. Il buon piazzamento nel ranking vale l'accesso diretto al turno intermedio, con le rappresentative amatoriali di Irlanda, Bulgaria (padrona di casa) e Romania come avversari: si gioca dal 25 al 31 ottobre e per agevolare la spedizione il 7° turno del campionato è stato anticipato a venerdì 21 e sabato 22. Essere a San Marino da almeno 2 anni solari, meno di 750' giocati in campo internazionale e intera carriera fuori dai “pro”: questi i paletti per i convocabili dal tecnico della Virtus, che se non altro può contare sulla crescita del livello del campionato.

E mentre la NAT scalda i motori, la San Marino Academy è alla vigilia del via delle stagioni del Futsal, sia con l'U19 che con la femminile. Entrambe sotto la supervisione di Matteo Selva, che da ora è responsabile dell'area tecnica, in luogo di Roberto Pini, anche sul fronte ragazze. Sempre impegnate in A2 ma che, quest'anno, si trasferiscono ad Acquaviva per le partite in casa. Doppio incarico che è un cambiamento anche per il dirigente Angelo Novelli, che da questa stagione, oltre che delle ragazze, si occuperà anche dell'U19.