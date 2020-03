SOLIDARIETÀ FSGC: pronta a devolvere parte del contributo sportivo

La Federcalcio di San Marino ha manifestato la volontà di devolvere la parte del contributo sportivo a lei destinato annualmente a sostegno chi in queste settimane sta lottando in prima linea con l’obiettivo di debellare il Covid-19. Il contributo di €45.000 è la parte alla quale la FSGC ha sempre rinunciato mettendolo a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per altri progetti delle Federazioni. L’auspicio della Federcalcio è stato portato all'attenzione del Comitato Esecutivo del CONS, a cui spetta evidentemente l’ultima parola.









