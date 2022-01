CAMPIONATO SAMMARINESE FSGC: "Se il Covid rallenta in campo il 22 e 23 gennaio" Un ulteriore stop creerebbe notevoli difficoltà per il recupero di tutte le giornate in calendario

Il campionato sammarinese sarebbe dovuto ripartire oggi con le gare del 14esimo turno, penultima giornata del girone d'andata. L'emergenza Covid, con un aumento crescente di positività in territorio sammarinese e non solo, ha spinto la Federcalcio alla sospensione delle competizioni, almeno per le prossime due settimane. La speranza è quella di poter ricominciare il prima possibile, considerando che saranno almeno 3 le giornate da recuperare. Sicuramente un bel problema, visto che il calendario prevede già diversi turni infrasettimanali e la prima sosta è fissata per fine marzo con gli impegni delle Nazionali. Il format del campionato, spesso criticato per i troppi impegni ravvicinati, non subirà variazioni e da statuto resterà in vigore anche per la prossima stagione.

Nel servizio l'intervista al segretario generale della FSGC, Luigi Zafferani

