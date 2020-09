LUTTO FSGC: si è spento l’ex Presidente Marino Bronzetti

FSGC: si è spento l’ex Presidente Marino Bronzetti.

Lutto nel calcio sammarinese con la scomparsa di Marino Bronzetti. L'ex presidente Federale aveva ricoperto il ruolo di numero 1 della Federcalcio sammarinese nel periodo 1978-79, subentrando al dimissionario Marino Serra. Seppur al vertice del calcio biancoazzurro per un breve periodo, la sua presidenza è ricordata per il piano di rilancio del settore giovanile sammarinese. Alla famiglia Bronzetti il cordoglio della San Marino RTV.

I più letti della settimana: