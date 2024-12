FEDERCALCIO FSGC, Stefano Bevitori non si candiderà per il prossimo quadriennio Il dirigente sammarinese è entrato a far parte del Consiglio Federale nel 2008

A meno di un mese e mezzo dall’Assemblea Elettiva che determinerà il prossimo mandato quadriennale del Consiglio Federale (2025-2028), Stefano Bevitori annuncia che non intende candidarsi per un posto nell’esecutivo della Federcalcio di San Marino. Il dirigente sammarinese è entrato a far parte del Consiglio Federale nel 2008, incassando tre riconferme consecutive, e lascerà dopo sedici anni e quattro mandati in serie.

