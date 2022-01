FSGC: tre nomi per la presidenza

William Guerra, Giampaolo Mazza, Marco Tura. Il calcio è chiamato a scegliere il suo presidente e, per la prima volta di certo negli ultimi 30 anni, sono tre i candidati al ruolo di vertice della FSGC.

William Guerra è l'assoluta novità tra i tre candidati. L'ex capitano della Nazionale di San Marino è sostenuto dalla Associazione Sammarinese Calciatori della quale è il vice presidente. Storico difensore della Nazionale degli anni '90, conta 38 presenze in maglia biancoazzurra, più la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo nel 1987. Il debutto ufficiale in competizioni UEFA contro la Svizzera nel 1990, con la fascia al braccio nello 0-0 con la Turchia, primo storico risultato positivo dei Titani, era il 10 marzo 1993. William Guerra è il volto nuovo di questa tornata elettorale. Calciatore carismatico, classe '68, da giocatore ha vestito anche la maglia del San Marino Calcio. Si candida per la prima volta al ruolo di presidente, correndo anche per il Consiglio Federale. È il più giovane dei tre candidati.

Sostenuto dalla Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, Giampaolo Mazza si ricandida per la seconda volta dopo le elezioni del 2017. L'ex commissario tecnico è il presidente dell'ASAC. Ha guidato per 85 volte la Nazionale di San Marino. Contro il Liechtenstein, in amichevole nel 2004, la prima, e per ora, unica vittoria dei biancoazzurri. Nelle elezioni del 2017 è stato superato dall'attuale presidente in carica dopo il quarto scrutinio per 40 voti a 35. Giampaolo Mazza rappresenta la componente tecnica nella corsa alla presidenza. Uomo di campo, già allenatore anche del San Marino Calcio, oltre al ruolo di Ct, ha già ricoperto quello di responsabile tecnico del settore giovanile federale fino all'interruzione del rapporto comunicato dalla FSGC nel luglio del 2018. Rispetto a cinque anni fa, Giampaolo Mazza ha avanzato la candidatura anche per il Consiglio Federale.

Marco Tura è il presidente in carica della FSGC eletto nel 2017 come successore di Giorgio Crescentini. L'ex arbitro internazionale punta alla riconferma, sarebbe il secondo mandato consecutivo da numero uno del calcio, il quarto all'interno del Consiglio Federale dopo l'elezione del 2009 sostenuto dalla Associazione Sammarinese Arbitri della quale era il presidente e la successiva conferma nel 2013. Nella storia del calcio sammarinese è il primo presidente, insieme al consiglio federale eletto, ad avere ricoperto l'incarico per un quinquennio e non per il tradizionale quadriennio olimpico a causa della pandemia da covid. Tra le riforme portate avanti anche quella dei format di Campionato Sammarinese e di Coppa Titano. Tra le novità rispetto al passato la fine del doppio tesseramento, della doppia affiliazione del San Marino Calcio e la nascita della San Marino Academy. Cinque anni caratterizzati anche dalla vicenda calcioscommesse, che ha portato alle squalifiche di giocatori, dirigenti e allenatori e da quella legata ai compensi, che ha portato alla sospensione della FSGC da parte del Consiglio Nazionale del CONS.

All'assemblea elettiva partecipano con diritto di voto i nove membri del Consiglio Federale, il presidente più tre rappresentanti di ognuna delle 15 società affiliate, i presidenti più un rappresentate per le tre Associazioni, Allenatori, Arbitri e Calciatori. L'assemblea federale è composta da 75 rappresentanti, quella elettiva si abbassa di numero visto che per poter esprimere il voto è richiesta la residenza o la cittadinanza sammarinese. Alla prima votazione sono richiesti i 2/3 dei voti validi dei componenti presenti aventi diritto di voto. Dalla seconda votazione in poi risulta eletto chi raggiunge il 50%+1 dei voti validi tra i due candidati più votati nella prima.