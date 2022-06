Fsgc: Tura, "Giustizia è stata fatta"

Sentiamo Marco Tura

Il Presidente della FSGC Marco Tura al seguito della Nazionale in Estonia, ha parlato ai nostri microfoni della possibilità del cambio di format, della 16ª squadra e della vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici della Federcalcio.

"Stiamo facendo di tutto per rendere sempre più interessante il campionato sammarinese. Non c'è possibilità di cambiare il format - dichiara Tura- per la prossima stagione, ma ci saranno migliorie per continuare a far crescere il nostro campionato e renderlo sempre più avvincente. La 16ª squadra - continua Tura- è un'idea nata per i giovanissimi, ma per il momento resta tutto com'è non ci sono le tempistiche procedere". "Sulla vicenda giudiziaria che ci ha coinvolto, - conclude Tura - giustizia è stata fatta".

Nel video l'intervista