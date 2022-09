FSGC, Tura: "In Nazionale A manca attitudine alla vittoria e al gol, U21 potrà dare grosse soddisfazioni"

A margine della presentazione dello staff del CT dell'U21 Matteo Cecchetti, il presidente della FSGC Marco Tura sottolinea l'importanza dei biancazzurrini nel progetto del calcio sammarinese, anche per superare, in futuro, gli attuali limiti della Nazionale Maggiore: "Questa è una squadra che, per come è stata progettata, potrà dare grosse soddisfazioni, magari non nella prima partita ma nell'immediato. L'obiettivo è vedere questi ragazzi arrivare in Nazionale A con una mentalità che possa farci crescere, perché, come abbiamo notato anche nell'ultima partita, nella Nazionale A ci manca l'attitudine alla vittoria e a segnare dei gol. Il movimento è cresciuto moltissimo soprattutto nella mentalità e Cecchetti è uno degli allenatori che meglio interpreta questo cambiamento. Si sta lavorando su tutti i livelli: i club stanno facendo un lavoro interessantissimo, le nazionali stanno dando segnali di importante crescita: l'U19 - che recentemente ha battuto 4-0 Gibilterra, ndr - l'U21 e, sono convinto, anche la Nazionale A".