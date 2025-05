FSGC, Tura: "La miglior proposta ricevuta è quella del Pietracuta. Cevoli sarà l'allenatore"

L'intervista al presidente FSGC, Marco Tura

Un paio di mesi fa la dichiarazione del presidente Marco Tura sulla possibile collaborazione tra FSGC e un club che milita nei campionati italiani. Il progetto sta prendendo forma come ci conferma lo stesso presidente:

"Quando abbiamo fatto questa uscita pubblica, - ha detto Marco Tura - ci siamo esposti al punto tale da ricevere cinque proposte. Di queste cinque, quella che sembra più vicina alle nostre esigenze sembra essere proprio quella del Pietracuta. Naturalmente con loro stiamo ancora discutendo degli ultimi dettagli, oserei dire, perché siamo a un buon punto, però ancora di definito e di ufficiale, finché non abbiamo scritto la parola fine, non c'è niente, quindi di più di così non posso dirle in questo momento".

Mi pare di capire che si parli anche di uno staff tecnico sammarinese per poter allenare costantemente, quotidianamente, dei ragazzi sanmarinesi?

"Per lo staff tecnico stiamo pensando, e anche qui ci siamo molto vicini, a utilizzare uno staff guidato dall'allenatore della nostra nazionale. Questo anche perché ripercorre l'esperienza fatta con l'Academy Under-22, che è stata un'esperienza straordinaria, che ha prodotto risultati immediati, e che è partita appunto con l'utilizzo dell'allenatore dell'Under-21. Matteo Cecchetti ha fatto un lavoro straordinario, i giocatori hanno risposto bene, il risultato è stato soddisfacente, quindi pensiamo che si possa riproporre quella forma".

Quindi Roberto Cevoli come allenatore o Roberto Cevoli che supervisiona un allenatore?

"A un allenatore di questo livello si fa fare l'allenatore, non il supervisore. Lui ha dato questa disponibilità e noi siamo felicissimi di questo, anche se sappiamo che esporre l'allenatore della nostra nazionale alle intemperie di un campionato che sarà italiano, chiaramente, non sammarinese, non è magari auspicabile, però qualcosa dobbiamo rischiare, rischiamo".