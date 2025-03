FEDERCALCIO FSGC, Tura: "Puntiamo ad avviare una collaborazione con un club italiano" Il presidente fissa il prossimo obiettivo: trovare una società italiana "che giochi in categoria adeguata" che inserisca nella sua rosa la gran parte dei giocatori della nazionale, sullo stile della San Marino Academy.

Una "nazionale sammarinese" impegnata nei campionati italiani: questo il prossimo, ambizioso progetto della FSGC, esposto dallo stesso presidente Marco Tura. Tramite i canali ufficiali della federazione, Tura ha spiegato che l'obiettivo sarebbe quello di “creare le condizioni affinché la grande parte dei calciatori attualmente coinvolti dalla Nazionale possa arrivare ad allenarsi e giocare insieme su base quasi quotidiana, ad alti ritmi, con un appuntamento in calendario ogni fine settimana. Per dare concretezza a questo intendimento, una soluzione potrebbe essere quella di individuare un club italiano che giochi in categoria adeguata con cui avviare una fattiva collaborazione finalizzata in primis al raggiungimento degli obiettivi della Nazionale di San Marino. Un legame che poggi insomma su basi tecniche e non solo su certezze economiche, e dall’ampio respiro – anziché impostato su breve durata. Una strada già impostata negli anni recenti con l’allora Victor San Marino, ma oggi non più realizzabile. L’idea sarebbe quella di creare le condizioni affinché il proficuo progetto dedicato alla San Marino Academy U22 in territorio sammarinese, possa essere replicato all’esterno della Repubblica per abbracciare il movimento afferente alla Nazionale. Crediamo fermamente che la possibilità di allenarsi ad intensità più elevate e giocare quotidianamente con gli stessi compagni e le medesime impostazioni tecniche che poi saranno replicate a livello internazionale, non possa che favorire un ulteriore miglioramento dei nostri calciatori. Il tutto, nel pieno rispetto delle carriere che ognuno di loro vorrà affrontare o che già attualmente sta sviluppando”.

