CALCIO SAMMARINESE FSGC: ufficializzati i candidati per il nuovo Consiglio Federale Il 30 gennaio al San Marino Stadium le elezioni per il quadriennio 2025-2028.

Ufficializzate le candidature per le elezioni del consiglio federale della FSGC in programma il 30 gennaio al San Marino Stadium. Per la carica di presidente concorreranno: Matteo Mazza e Marco Tura.

Per quanto riguarda le otto cariche del consiglio federale, al netto di Stefano Bevitori e Valeria Canini che hanno deciso di non ricandidarsi, l'assemblea federale sarà chiamata a scegliere tra: Luca Albani, Gian Luca Angelini, Patrizia Bellavista, Filippo Bronzetti, Michele Della Valle, Maximiliano Gobbi, Simone Grana, William Guerra, Jessica Guidi, Pierangelo Manzaroli, Primo Moretti, Luca Nanni, Stefano Semprini, Giacomo Simoncini, Luigi Zafferani, Massimo Zavatta.

