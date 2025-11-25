FEDERCALCIO Fsgc, un calcio a portata di tutti e più ambizioso nel nuovo piano strategico Il documento riguarda il 2025-28: rinnovate mission, vision e aree d'azione. Presentato anche il Report Calcio annuale firmato Deloitte

Creare un percorso calcistico di alta qualità, accessibile e che duri per tutta la vita, per chiunque desideri crescere con il calcio di San Marino. Questa è la rinnovata mission della Federcalcio del Titano, delineata nel secondo piano strategico redatto dalla federazione, valido per il quadriennio 2025-2028. Il documento è stato svelato lunedì e fa seguito a quello, storico, dei precedenti quattro anni, che nel 2021 rappresentò una novità a San Marino.

Di quell'atto riprende i principi fondanti ma aggiornandoli, anche alla luce dei successi ottenuti in tale periodo. Il presidente Marco Tura ha spiegato di “aver voluto alzare ancora l'asticella degli obiettivi dichiarati”, pur con la consapevolezza di dover lavorare duramente per raggiungerli. Andrea Zoppis, responsabile dei Progetti internazionali, ha spiegato come il nuovo piano abbia mosso i primi passi nell'estate 2024, grazie al supporto del programma Uefa Grow e in collaborazione con i club e le associazioni affiliate.

La Fsgc ha rinnovato anche la propria visione del calcio, che ora definisce "uno dei cuori pulsanti sportivi della Nazione", capace di "distribuire gioia, ispirazione, orgoglio e benessere". Confermati, infine, i quattro valori su cui si basa l'assetto strategico della Federazione, cioè inclusione, uguaglianza, prevenzione e lavoro di squadra, mentre sono state aggiornate le sei aree di azione.

Per quanto riguarda il precedente piano, la Fsgc dice aver raggiunto oltre la metà degli obiettivi prefissati, ottenendo risultati comunque soddisfacenti nel 40% dei restanti, mentre si dice pronta a lavorare per migliorarsi laddove non siano stati centrati. A chiudere l'evento, c'è stata la presentazione del Report Calcio 2024-25, realizzato da Deloitte, un focus annuale che ha fatto emergere tutte le cifre e le dinamiche del sistema calcistico sammarinese in ogni sua sfaccettatura.

