CAMPIONATO FSGC: un medico a disposizione dei club Dalla prossima settimana le squadre torneranno ad allenarsi ma rigorosamente a porte chiuse e sotto controllo medico

Per il secondo week-end consecutivo, è stato sospeso il campionato sammarinese di calcio. Nessuna partita e nemmeno a porte chiuse. La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha recepito l'appello del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini che invitava tutte le parti in causa, ad adottare le misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del corona virus. Di qui, la decisione di rinviare a data da destinarsi la 17esima giornata del Campionato Sammarinese, in programma oggi e domani. Rinviata anche la 12° giornata del Campionato di Futsal, prevista per lunedì. Ma ora ci si chiede che cosa accadrà nei prossimi giorni ? La Federcalcio fa sapere che dalla prossima settimana tutte le squadre sammarinesi potranno tornare ad allenarsi, seguendo però le disposizioni previste nell'ultimo decreto governativo. Gli allenamenti dovranno effettuarsi rigorosamente a porte chiuse e solo per atleti maggiorenni. Inoltre la Federazione metterà a disposizione delle società un medico che valuterà le condizioni fisiche di ogni calciatore e dello staff tecnico di ogni club. Al momento e in attesa dell'evolversi della situazione sanitaria, resta regolarmente in calendario la 18esima giornata di campionato, prevista per sabato 14 e domenica 15 marzo. Tutte le partite fino ad oggi rinviate, verranno recuperate il prima possibile e sicuramente con due turni infrasettimanali.



