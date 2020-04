CAMPIONATO FSGC: una nuova video conferenza con la Uefa Martedì alle 12, i segretari generali di tutte le federazioni saranno collegati con Nyon per ulteriori linee guide sulla ripresa dei campionati

FSGC: una nuova video conferenza con la Uefa.

E' prevista per martedì 21 aprile alle 12, una video conferenza con la Uefa, alla quale parteciperanno i segretari generali delle 55 federazioni affiliate. Dal massimo organismo continentale, sono previste ulteriori linee guide per prepararsi ad un eventuale ritorno in campo nel mese di giugno. Intanto l'ultimo decreto governativo, conferma la sospensione di tutte le attività sportive, compresi gli allenamenti, fino al prossimo 3 maggio



I più letti della settimana: