FSGC, Zafferani: "Abbiamo preso atto della decisione del Governo, nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale sul campionato" Dopo la riunione in video conferenza con la UEFA di domani arriverà la comunicazione ufficiale di conclusione della stagione.

Ricevuta la comunicazione da parte della Segreteria allo Sport, la FSGC ha preso atto della non concessione della deroga per la ripresa dell'attività. Dopo la riunione in video conferenza con la UEFA di domani arriverà la comunicazione ufficiale di conclusione della stagione.

