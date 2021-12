Fuga Tre Penne. Città stacca le rivali

Natale in fuga, il titolo d'inverno va al Tre Penne che ha dimostrato fin qui di avere ben poche rivali. La squadra di Città ha rosa, ambizioni, guida tecnica esperta e insomma prospettive di lunga durata. Il Tre Penne guida con 34 punti un campionato nel quale gli avversari sono molto indietro. La coppia Tre Fiori-La Fiorita ha 25 punti, 9 in meno. La squadra di Fiorentino ha pagato un inizio altalenante, quella di Montegiardino al contrario ha ben impattato e per poi rallentare. Gli uomini di Lasagni con sole 8 reti subite vantano la miglior difesa del campionato in coabitazione con la Virtus di Gigi Bizzotto.









Acquaviva è al quarto posto con 23 punti. Senza la dovuta continuità segue la Libertas, a quota 20, 1 in più del Pennarossa. Solidi e quadrati, ai ragazzi di Andy Selva manca qualche vittoria per il definitivo salto di qualità. In ritardo i campioni in carica della Folgore, 17 punti e appena 1 in più del Murata e 2 del Faetano. I gialloblu di Girolomoni sono in fase di scalata dopo la cattiva partenza. Nelle ultime posizioni utili per accedere alla post season ci sono San Giovanni, Fiorentino e lo stupefacente Domagnano. Stupefacente per l'avvio travolgente così come per la crisi di risultati dalla quale non riesce a uscire. Per Juvenes/Dogana, Cailungo e Cosmos se il campionato fosse finito non ci sarebbero play off. La squadra di Serravalle è inoltre ancora a caccia della prima vittoria stagionale.