FUTSAL Fusal U19: la San Marino Academy chiude con un ko La squadra di Matteo Selva perde 6-0 contro i X Martiri

La San Marino Academy di Futsal chiude la sua prima storica partecipazione al Campionato Nazionale Under 19 con una sconfitta casalinga contro i X Martiri. Termina 6-0 per gli ospiti in una partita complicata per i ragazzi di Matteo Selva. Gli ospiti sfruttano al meglio le palle inattive e le prime due reti arrivano entrambe da rimessa laterale: prima Federico Bruggeman prende la mira e di prima intenzione la infila sotto l'incrocio dei pali, poi Davide Pavinato si inventa un gol fotocopia e la mette là dove Pazzini non può arrivare. L'Academy reagisce e prova a riaprirla: Cavalli riconquista la sfera e va da solo ma non inquadra lo specchio della porta. Gol sbagliato, gol subito: grande giocata di Bruggemann che lascia sul posto Quaranta e batte per la terza volta l'estremo difensore sammarinese. Che è superlativo qualche istante dopo negando per ben 2 volte la possibile tripletta allo stesso Bruggemann. I X Martiri applicano alla lettera gli schemi disegnati dal tecnico Pellerino: qua Romanini è solo ma colpisce il palo da 0 metri. Sul finire del primo tempo Giuseppe Russo viene espulso per una gomitata ai danni di Cecchini ed è costretto ad abbandonare il parquet. Nella ripresa, però, il copione non cambia: Pazzini non trattiene la conclusione di capitan Forti, Samuele Pavan arriva in tap-in e firma il poker. San Marino è anche sfortunato: William Cavalli passa con caparbietà ma c'entra il legno da ottima posizione. Sull'altro versante chiamato ancora agli straordinari Pazzini: bella respinta con i piedi su Fogli. Fa altrettanto il collega Montanari, attento su Lorenzo Cecchini bravo a liberarsi per il tiro. X Martiri che arrotonderà il punteggio nel finale: 5-0 ad opera Samuele Pavan, lasciato solo sul secondo palo sugli sviluppi di calcio d'angolo. Definitivo 6-0 di Emanuele Fogli dopo un uno-due in ripartenza con Romanini. La San Marino Academy chiude il proprio campionato con 4 punti, davanti al Sassuolo con cui era arrivata in precedenza la prima ed unica vittoria.

