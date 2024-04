QUALIFICAZIONI EURO 2026 Futsal: a San Marino non riesce la rimonta, l'Austria vince 3-1 Di Moretti il gol del provvisorio 2-1

L'Austria parte fortissimo e comanda un primo tempo nel quale a tratti manda segnali di uno strapotere fisico che invece non c'è. Perché dopo l'intervallo San Marino mostra la sua faccia migliore, accorcia e potrebbe anche pareggiarla prima di prendere il terzo quando col portiere di movimento Osimani decide di giocarsi il tutto per tutto. L'avvio austriaco con vantaggio di Jatic dopo 3 minuti mette la partita come vogliono i padroni di casa che muovono velocemente la palla e approfittano delle difficoltà degli avversari. Ma ormai la mentalità internazionale acquisita dai ragazzi di Osimani li porta a reagire, a non uscire dalla partita, a creare subito occasioni per riprenderla con Busignani e con la bella girata di Ercolani.

Arriva il raddoppio di Steinwandter che suona come la mazzata definitiva. Ci sono invece solo un paio di minuti di sbandamento durante i quali è Protti a tenere la barra dritta. Il piccolo impianto che ospita la manifestazione è strabocchevole di tifosi troppo precipitosi nel dare il via alla festa. La ripresa infatti ritrova San Marino nella sua versione migliore. Gli austriaci adesso si fanno pericolosi di rimessa, ma Moretti li gela quando trova l'angolino del 2-1 che di fatto rimette tutto in discussione per più di un momento c'è l'idea che l'epica rimonta si possa anche fare. L'Austria resta minacciosamente al palo, ma adesso è battaglia sul campo. Osimani col timeout prepara l'assalto finale perché il tempo passa e allora il portiere di movimento vale come ultima o penultima spiaggia. Può garantire superiorità e andare bene, o si può perdere palla e andare male. La seconda, Steinwandter appoggia nella porta rimasta vuota la palla del 3-1. Così è lo sport, che da e toglie. Domani ultimo match con la Bulgaria, vincendo il quale qualificarsi come seconda alla spalle dell'Austria è ancora possibile.

