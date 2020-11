Altre due positività sono emerse nel gruppo della Nazionale di Futsal, in procinto di affrontare la gara di ritorno dello spareggio con la Danimarca. I due, un calciatore e un membro dello staff, sono stati posti in isolamento. "Come nel caso precedente - informa la Fsgc - la squadra continuerà a lavorare all’interno della “bolla” di sicurezza, mentre i due positivi sono già stati presi in carico dall’ISS".