FUTSAL QUALIFICAZIONI EURO 2026 Futsal, Bulgaria-San Marino 4-1

Futsal, Bulgaria-San Marino 4-1.

Non basta a San Marino una partita giocata tutta all'attacco e dominata per larghi tratti. Forti in difesa e cinici in attacco, i bulgari chiudono il primo tempo 3-0 anche grazie alla superiorità numerica a causa dell'espulsione del portiere Protti (fallo di mano fuori area). Nella ripresa Mattioli segna il gol sammarinese, poi la Bulgaria arrotonda.

