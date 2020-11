FUTSAL Futsal, Busignani: "Ci giocheremo le nostre carte" E' il giorno di San Marino – Danimarca, play-off delle qualificazioni all'Europeo di Futsal. Gara d'andata che verrà trasmessa in diretta questa sera su San Marino RTV, dalle ore 18.

Un'attesa - durata mesi - è finita, oggi si gioca San Marino-Danimarca. La Nazionale di Futsal sarà impegnata per la prima volta in gara ufficiale al Multieventi nell'andata del play-off del turno di qualificazione all'Europeo 2022. Tra i 14 convocati dal commissario tecnico Roberto Osimani c'è, ovviamente, l'universale Danilo Busignani.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Partita che si giocherà alle 18 a porte chiuse ma in diretta su San Marino RTV e sulle pagine FB dell'emittente di Stato e della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. E' tutto pronto.

Nel servizio l'intervista a Danilo Busignani, universale San Marino Futsal

I più letti della settimana: