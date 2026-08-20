FUTSAL Futsal, cambiano i piani: si parte col campionato, slitta la Supercoppa I lavori alla Futsal Arena rimandano l'appuntamento col primo trofeo della stagione. Murata e Virtus aprono contro Serravalle, subito doppio derby

Non sarà la Supercoppa, bensì il campionato, ad aprire la stagione 2026/27 del calcio a 5 sammarinese. I lavori ancora in corso alla Futsal Arena cambiano il calendario, che per quest'anno prevede un anticipo del primo turno a metà settembre, probabilmente spalmato su tre giorni, e rimanderà l'appuntamento con il primo trofeo a quando l'impianto sarà completato. Turno che è stato sorteggiato mercoledì sera a Montecchio, nella Casa del calcio.

Apertura contro due squadre di Serravalle per le due migliori dello scorso anno: la prima avversaria del Murata campione in carica sarà la Folgore, mentre la Virtus, seconda, troverà il Cosmos. All'esordio ci sarà subito un doppio derby, quello di Fiorentino, tra Tre Fiori e Fiorentino, e quello tra Libertas e Cailungo. Il rinnovato e ambizioso Pennarossa, che si candida come favorita numero uno per il titolo, dopo un grande mercato estivo, guidato dall'arrivo di Protti e Busignani, partirà dal Domagnano, mentre la Juvenes Dogana incontrerà La Fiorita, già una delle squadre più solide del torneo, arricchitasi durante il mercato con diversi acquisti dalla Virtus. Il primo riposo sarà per il San Giovanni.

Non solo sorteggi, nella serata di Montecchio, dove sono anche state spiegate alcune delle principali novità regolamentari per il prossimo anno. La prima è il cambiamento nella formula dei playoff del campionato: non ci sarà più il turno preliminare, ma alla post season accederanno solo le prime otto classificate della stagione regolare. Variazioni anche in Titano Futsal Cup, il cui primo turno sarà definito in base alla classifica del campionato al termine del girone d'andata. Chi uscirà vincitore dalla doppia sfida, su andata e ritorno, accederà alle Final Eight, dove, quest'anno, ad attenderle non ci sarà la detentrice del trofeo, ma la prima classificata del girone d'andata.

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