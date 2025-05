Futsal, Campionato Sammarinese: avanti le teste di serie, Virtus e Pennarossa in semi con il brivido

Nella sostanza, cambia poco o niente. Alle semifinali play-off del Campionato Sammarinese di Futsal avanzano le quattro teste di serie. Ma, se Murata e La Fiorita non hanno avuto grandi problemi al ritorno imponendosi rispettivamente 5-4 contro il Fiorentino e 5-1 contro il Domagnano, è stato un finale thrilling in Virtus-Tre Penne e Pennarossa-Cosmos. Nella prima sfida i biancazzurri si impongono 3-2 ma tra le migliori 4 ci va Acquaviva in virtù del 5-4 dell'andata e soprattutto della miglior posizione in regular season. Stessa sorte per il quintetto di Chiesanuova che perde 3-0 contro il Cosmos ma non basta ai gialloverdi per il clamoroso ribaltone.

In semifinale, dunque, sarà Murata-Virtus (mercoledì al Multieventi) e La Fiorita-Pennarossa (giovedi, sempre al Multieventi).

Questi i risultati:

Murata-Fiorentino and. 10-2 rit. 5-4

La Fiorita-Domagnano and. 3-0 rit. 5-1

Virtus-Tre Penne and. 5-4 rit. 2-3

Pennarossa-Cosmos and. 3-0 rit. 0-3