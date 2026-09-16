Futsal, Campionato Sammarinese: buona la prima per La Fiorita e Pennarossa

È ufficialmente iniziato il Campionato Sammarinese di futsal 2026-27 e subito esordi convincenti per due delle grandi favorite alla vigilia, La Fiorita e Pennarossa. I gialloblu di Montegiardino superano 6-1 al Multieventi la Juvenes/Dogana con la doppietta di Pasqualini e le reti di Ercolani, Chezzi, Pellegrini e Zafferani. Molto bene anche il quintetto di Chiesanuova che travolge 7-2 il Domagnano: prime reti in maglia biancorossa per Danilo Busignani oltre ai gol del portiere Protti, di Ceccoli, di Morini e di Timpani. Al Domagnano non basta la doppietta di Davide Dolcini.

Colpo del Faetano che batte 3-1 il Tre Penne. I gialloblù passano con Taddei al 23' e raddoppiano al 29' con Rossi. Tassitano riapre la sfida, ma al 49' l'autogol di Dellamotta chiude definitivamente i giochi. Pari per 2-2 tra Virtus e Cosmos. Liistro porta avanti la Virtus, Tedesco pareggia poco dopo per il Cosmos. L'autogol di Francesco Stolfi, ex della sfida, riporta avanti i Gialloverdi, ma lo stesso Stolfi si riscatta al 57' firmando il definitivo 2-2. Parte bene anche il Murata, campione in carica, che supera 3-2 la Folgore. Abbruciati sblocca al 7' per i giallorossoneri, ma Molinas pareggia. Nella ripresa Mattioli e Recober portano il Murata sul 3-1, mentre Mularoni accorcia al 48' senza però evitare la sconfitta alla Folgore. Successo netto anche per la Libertas, che supera 5-1 il Cailungo. Riccardo Michelotti apre le marcature, poi la doppietta di Gasperoni indirizza la partita. Baldelli firma il poker in avvio di ripresa, Sarti accorcia per il Cailungo, ma Giuccioli sigla la definitiva "manita".

Giovedì sera alle 22 si completa il primo turno di campionato con il derby tra Fiorentino e Tre Fiori.







