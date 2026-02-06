FUTSAL

Futsal, Campionato sammarinese: il derby di Borgo Maggiore va al Cailungo

I rossoverdi vincono 5-3 nel posticipo del 19° turno, nonostante due espulsioni nel finale

Va al Cailungo il derby di Borgo Maggiore della 19a giornata del Campionato di futsal. I rossoverdi battono 5-3 il San Giovanni in una partita dal finale assai convulso. Avanti 5-0 al 50', il Cailungo subisce tre reti nel giro di otto minuti, seguite da due espulsioni (Volponiari e Magalotti), che ne mettono a rischio il risultato, ma la rimonta dei rivali è troppo tardiva.

Con questo successo nel posticipo, i rossoverdi approfittano delle sconfitte di Libertas e Faetano e conquistano tre punti importanti in chiave playoff, portandosi all'undicesimo posto.

I risultati del 19° turno: Juvenes Dogana - Tre Penne 1-3, Domagnano - Virtus 3-5, Pennarossa - Fiorentino 4-0, Murata - Cosmos 2-0, Faetano - Folgore 0-4, Libertas - Tre Fiori 2-3, San Giovanni - Cailungo 3-5.

